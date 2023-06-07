新北市五股區54歲陳姓男子昨(6)日被室友報警協尋，指稱他自5月29日離開住處後就不見人影，轄區蘆洲警方找了2天，最終在今(7)日發現陳男已陳屍在住處大樓隔壁的鐵皮屋頂，初步檢視無外傷跡象，詳細案情仍待警方釐清，後續將報請相驗。

據了解，報案人為室友，他稱陳男在上個月29日離家後便沒有回來，警方獲報後立即展開搜尋，連續兩天搜尋無果後，後在今日早上10時許發現已陳屍在住處頂樓，他疑似翻過頂樓的女兒牆，跌落1公尺後摔在隔壁棟的加蓋鐵皮屋頂上。

警方調閱監視錄影器尋找陳男的最後身影，發現正是陳男離開住處的5月29日，他當天早上8時45分搭乘電梯達7樓住處，且當時與他同電梯的住戶稱有聞到陳男身上出現濃濃酒味；警方初步遺體初步檢視並無外傷。

目前警方已封鎖現場展開調查，後續將依規定報請相驗。

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