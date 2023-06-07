英國哈利王子控告英國小報出版商「鏡報報業集團」(Mirror Group Newspapers, MGN)，指稱旗下的記者利用不道德的手法獲取資訊，包括雇用私人調查員並竊聽電話。不過他昨（6）日出庭作證時卻也坦承，自己在自傳中指控昔日同窗出賣故事的部分「純屬臆測」，引發外界對他的質疑。

根據《紐約郵報》6日報導，哈利王子在今年1月出版的自傳《備胎》（Spare）中，描述自己就讀「伊頓公學」（Eton College）期間，曾經被同學開玩笑剃光頭髮。這個消息後來被媒體曝光，他因而認定其中一位同學是「告密者」，收了報社的錢洩露有關他的資訊。

「當時我還只是個學生，我無法想像他們（指媒體）是如何得知這件事情，所以我做了個假設（朋友洩密）」，哈利向法庭解釋，「多年後，事實看來並非如此。」

Prince Harry confessed in court his memoir contradicts the evidence he gave in his witness testimony https://t.co/qupUPhLafX — LBC (@LBC) June 6, 2023

"Prince Harry leaving the High Court after a very gruelling day of cross-examination. Hours on the witness stand."



For taking on the media, is Prince Harry the people's prince? pic.twitter.com/karTk35a47 — Farrukh (@implausibleblog) June 6, 2023

哈利表示，媒體無所不用其極侵入他的生活，導致他與他人的關係出現緊張，「類似的事件愈常發生，你跟其他人分享的事物就愈少...我開始對身邊的人產生被害妄想。」

除了剃髮事件外，哈利也被爆料曾在寄宿學校吸食大麻，「那不是真的」，哈利表示，但他當時卻擔心自己可能因此遭到退學，「（該報導）對我的人生造成重大影響」。他現在向法庭重申，媒體是透過非法管道獲取消息，而不是透過他的朋友。

哈利是132年來首位出庭作證的英國王室高階成員，上一次是愛德華七世在1890年為誹謗案出庭作證，當時他尚未登基為王。包括這次的控告在內，自2019年以來，哈利和梅根已經向英、美兩國媒體提起至少7起訴訟。