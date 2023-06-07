台灣5月份出口年減14.1％ 連九黑 16:092023/06/07 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部公布海關進出口貿易初步統計，5月出口361.3億美元，較去年同月減14.1％；累計1至5月出口1698.1億美元，較去年同期減16.9％。 《光電股》華宏5月營收年減9.18％ 光電材料旺季回升可期 世豐5月合併營收1.71億元 月減12.05％ 東陽5月營收年增11％ AM貢獻創歷年同期高 #5月出口 #14 #16 #年減 #九黑 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸AR／VR裝備需求大 Q1銷量年增62％ 11:532023/06/07 財經 《金融》上市櫃對陸、海外投資金額齊降 近6年同期低 08:282023/06/07 財經 陸5月外貿出口銳減降7.5％ 貿易順差不如預期 12:242023/06/07 財經 《營建股》國產5月營收年增13.5% 本業國內營收登歷史前6高 10:382023/06/07 財經 通膨及升息衝擊消費 澳洲Q1GDP創1年半新低 12:362023/06/07 財經 《國際經濟》消費力受挫 澳洲首季經濟增長1年半最弱 11:282023/06/07 財經 《通信網路》儲能添柴火 盛達5月營收登峰、年增2.92倍 16:092023/06/07 財經 《生醫股》最強5月 喬山營收雙增3成 15:392023/06/07 財經 國際航協：航空業減碳 關鍵在可持續燃料 10:102023/06/07 國際 不是運動、飲食！新研究曝「1動作」可輕鬆減重 09:122023/06/07 健康 他出國前一天機位被取消！「遭禁飛10年」原因超衰 12:232023/06/07 國際 蔡阿嘎15年前燒衣爆紅影片遭起底 道歉認了： 不能教壞小孩 10:462023/06/07 娛樂 《熱門族群》台塑四寶5月營收 3增1減 14:092023/06/07 財經 台灣死對頭重大巨變！對陸出口驚人狂降 抱美國大腿活下去 15:502023/06/07 財經 《金融》外資：央行6月理監會將終止連5升息 年底前都按兵不動 10:482023/06/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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