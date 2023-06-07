財政部公布海關進出口貿易初步統計，5月出口361.3億美元，較去年同月減14.1％；累計1至5月出口1698.1億美元，較去年同期減16.9％。

《光電股》華宏5月營收年減9.18％ 光電材料旺季回升可期
世豐5月合併營收1.71億元 月減12.05％
東陽5月營收年增11％ AM貢獻創歷年同期高
#5月出口 #14 #16 #年減 #九黑