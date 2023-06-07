台中大里發生火災，釀全家三代5死悲劇。（資料照片）

中市大里區今年1月間在農曆年前一起火災釀1家5死，66歲陳姓屋主供稱，因屋內有蛇點火驅蛇，引發大火，造成妻、兒、女、孫等三代5人喪生、人倫破碎。法官審酌陳翁患有急性譫妄症及失智症，辨識行為能力顯著減低，符合減刑規定，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判刑3年、監護3年，可上訴。

陳翁罹患高血壓、腎衰竭，因糖尿病、車禍而截肢，造成行動不便，意識及精神狀態都不穩定。他與妻女孫等家人同住，今年1月6日因譫妄症急性發作，認為屋內出現蛇，想放火驅蛇，而點燃雜物、紙類及止血帶，豈料，火勢延燒不可收拾，妻、兒、女、孫等三代5人吸入大量、高溫、有毒氣體及缺氧等原因而喪命。

案發後，台中地檢署檢察官吳婉萍指揮警方及消防人員、鑑識人員進行火場勘驗、鑑識及蒐證調查，訊問相關證人釐清起火原因，並針對陳翁精神狀況送中國附醫鑑定。

鑑定結果，陳翁有精神障礙，患有譫妄症，已有2至3年以上的輕度失智症，辨識行為能力顯著減低，推估未來再犯或危害公共安全的可能性為「中度」到「高度」。檢方認為，已構成刑法減刑事由，依放火、過失致死等罪起訴。

台中地院審理時，陳翁坦承犯行，自稱點燃止血帶丟在有垃圾之處，想要燒垃圾驅蛇，經消防局調查研判1樓客廳病床旁為起火處，起火原因不排除以打火機燃燒止血帶引燃。

法院審酌，陳翁坦承悔悟，因急性譫忘症、失智症導致辨識行為能力減低，符合刑法第19條減刑事由，且罹病多年因幻覺才縱火燒死親人，造成3個家庭人倫破碎，在就醫後已明顯改善。

法官認定，陳翁雖放火，但沒有害死親屬意圖，充其量僅有過失，構成放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪、過失致死罪，從一重依前罪名判刑3年，並於執行前，監護3年。