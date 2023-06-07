在國內，跳水運動一直是比較小眾的運動項目，基隆市以往也沒有在跳水項目中表現比較優異的選手。不過，日前在台中市舉辦的總統盃跳水錦標賽中，二信國小畢業生李采豫贏得了國小組的1米跳板及3米跳板兩面金牌，是基隆市有史以來唯一的跳水冠軍。

今年剛從二信國小畢業的李采豫，其實接觸跳水這項運動只有2年左右，她從零開始學習。李采豫說，她從小喜歡跳舞，有機會學習跳水感到很新鮮，當第一次從3米高跳水時覺得很好玩，跳完後覺得很開心、很興奮。

李采豫的母親吳雪華表示，其實國內跳水運動並不普遍，北部地區只有台北市的松山運動中心有相關設施可以練習。因此雙親只好陪著李采豫從基隆到松山去練習。

問到她在跳水的時候，腦子裡會想些什麼？她說，她通常是深吸一口氣，什麼都不想就跳下去了，當動作的難度比較高時，她就會更加集中自己的專注力，先在腦海中演練一遍再跳來克服恐懼感。

吳雪華說，去年李采豫學習跳水不到一年，便報名參加全國性的運動賽事，沒想到她展現了天賦，在1米跳板和3米跳板，都拿到全國第二名。今年她強化練習，日前參加了總統盃跳水錦標賽國小組的競賽，在1米跳板和3米跳板競賽中，雙雙獲得了全國第一名。

未來會讓李采豫持續在跳水運動中發展嗎？吳雪華說，她與先生都很注重孩子的個性與專長發展，只要李采豫喜歡、適合她的發展，不管當不當國手，家人都會給她全力支持。