基士德指出，2023年市場普遍期待中國大陸解封後的商機，及全球產業供應鏈復原，可望進一步貢獻大陸及全球經濟成長。目前大陸環保產業正在發展，無論是水處理，或是資源回收、能源開發及碳平衡都正在積極實施，對公司的營運來說，將有正面的助益。

在台灣市場方面，基士德近兩年積極參與工程標案，等方面取得實質進展目前手中標案累計金額已超過2億元，隨著工程展開，業績可望逐月增加。

基士德看好越南地區未來的開發潛力，希望能取代整合現有代理商業務，進行設備銷售與技術服務。