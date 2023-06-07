旺宏2023年5月份合併營收新台幣22.81億元，月減24.2%、年減35.7%。累計2023年1月至5月合併營收為新台幣123.93億元，年減少34.9%。

華邦電自行結算的2023年5月份營收報告。華邦含新唐(4919)等子公司，5月份合併營收為新台幣61.38億元，月增7.98%、年減30.41%。累計2023年1至5月合併營收為新台幣293.38億元，年減少33.71%。

南亞科公布2023年5月自結合併營收為新台幣23.09億元，月增加2.17%、年減少62.74%，仍創下今年新高水準，並連三月走升。累計合併營收為新台幣109.94億元，年減少66.42%。

旺宏先前法說會表示，經濟不景氣之下，消費力道疲弱，對3C市場並沒有太樂觀看法，且第二季仍持續有跌價損失，對單季營收年增預估要待景氣整理復甦之際，營收預計較第一季相當，並且第二季目標轉盈，而轉盈動能主要還是車載、醫療等領域。

旺宏96層3D NAND Flash系列產品亦已於去(111)年底量產並將逐步貢獻營收；預計今(112)年將可完成192層3D NAND Flash之產品開發，進展順利，將朝向更高層數堆疊技術邁進，以滿足客戶對於更高容量產品之需求，旺宏目標明年量產。

旺宏亦加速研發以強化國際競爭力，並且持續拓展相對穩定的高品質應用市場，加速提升車用產品的營收占比，進一步邁向全球車用NOR Flash領先地位。

華邦電董事長焦佑鈞則提到，今年第一季第二季市況觸底後，今年下半年狀況相較平穩，但仍持續關注反彈力道，目前來看反彈力道較弱，預計兩個月後再觀察反彈狀況會更明朗，不過下半年營收可望較上半年好些。因應未來市場會較過去佳，逐步將投片高於出貨水準，現階段急單狀況湧現，公司也啟動備貨，產能回升1-2成。

南亞科也認為，下半年終端庫存有機會正常化，手機等消費性產品可望下半年逐步走穩，DRAM記憶體市場需求將改善回穩，而今年新製程進度也都正常進行不變。

旺宏、華邦電、南亞科股東會5月底落幕，旺宏每股配發現金股利1.8元，並於6月20日除息，現金股利7月28日發放；南亞科現金股利每股分派新台幣2.13037721元，於6月28日除息，並於7月27日發放現金股利；華邦電去年度則每股配息1元。