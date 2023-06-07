立法院副院長同時也是中職會長蔡其昌（左二），與體育署、桃園市府共同會勘樂天桃園球場改善。（呂筱蟬攝）

樂天桃園棒球場本季開幕以來設備及場地問題頻傳，不僅草皮沒下雨也積水，比賽中甚至因燈柱不亮導致賽事一度中斷引發球迷批評，樂天球團說，將針對球場內外野排水、照明及外野看台破損改善，預計經費1.1億餘元，立法院副院長同時也是中華職棒會長蔡其昌7日會勘，表示將由中央挹注6成、市府2成、球團2成方向支應。

蔡其昌表示，台灣棒球場狀況普遍不好長期被球迷詬病，他和體育署一起拜託行政院，希望有一筆專案經費幫助台灣球場做改善，目前狀況比較多的就是樂天桃園球場，幾項重要項目包含照明不足燈具老舊、耗電不符合現今節能減碳趨勢，且亮度不夠也讓國際賽事不願在桃園舉辦，未來將改換LED燈照明，不但減碳亮度也提高，改善完成後也將成為可以符合國際比賽的球場。

他提到，內外野排水問題也將一併解決，連同外野看台老舊甚至破損危險，都列為改善項目當中，知道地方政府財源相對不足，若中央沒有協助，恐怕要分好多年才可以完成，感謝桃園市長張善政也很關心，派副市長蘇俊賓協助此事，桃園市政府也會與樂天球團就契約方面協商，中央會在協商完後用專款預算來支持桃園市府，把球場在球季結束之後盡速改善，希望在下一球季開始時，樂天球場就是全新球場，提供球迷舒適、球員安全的環境。

蔡其昌表示，相關改善總預算初估要1億1000萬元，開會後初步決議原則上由中央補助6成、桃園市政府2成、樂天球團2成，但是因為其中要符合契約精神，在這底下依照這方向再去做細部核算。