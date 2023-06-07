近日來政界與社會上性騷擾案件頻傳，引發各界議論。國民黨台北市議員曾獻瑩7日下午於議會舉行記者會，指出目前全台灣的健康教育課程，有超過7成是由非專業教師授課。曾獻瑩強調，學校端要重視性教育，並有專業師資授課，更要推動親職教育﹙家庭教育﹚，幫助家長可以跟孩子談性教育，並與學校合作，不論是性平法或家庭教育法所要求的法定授課時數，教育局應加強落實。

曾獻瑩表示，孩子的性教育不能被犧牲，性教育主要在健教課中實施，在升學主義、少子化影響下，全國學校健教課有71.7％由非健教專業教師授課、台北市則是有21％由非健教專業教師授課。曾獻瑩說，再從家庭教育看，從未與孩童談論性知識的家庭有四分之一、從未討論過性行為議題的家庭近七成。

曾獻瑩強調，學校端要重視性教育，並有專業師資授課，更要推動親職教育﹙家庭教育﹚，幫助家長可以跟孩子談性教育，並與學校合作，不論是性平法或家庭教育法所要求的法定授課時數，教育局應加強落實。

杏陵醫學基金會執行長高松景表示，「宣傳」不等於「教育」，校園針對預防性騷擾通常採取「宣導活動」的方式進行，很可能淪為單方面的灌輸與填鴨，真正的教育應該是「對話」與「啟發」，因此性教育的實施需要靠社會、家庭與學校三方面攜手合作才能發揮一加一加一大於三的教育加乘效果。

台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌則表示，防治性騷擾從學習「尊重」開始，關鍵在於對不同於主流文化者的「包容」，也在於成長過程當中透過挫折與犯錯所學習到的「謙卑」與「同理」，並非透過知識的教導可以學會。張文昌提及，在曾參與調查的師對生性騷擾案當中，發現涉及重大性騷擾的老師重金聘用著名律師協助，而現行校園性平事件調查人才庫當中多為學校現職老師受訓後取得資格，缺乏法律專業人才協助。教育主管機關應正視此需求，以避免因程序瑕疵與調查專業不足縱放狼師。

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