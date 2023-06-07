感情世界很複雜，有些人戀情若不順遂，就可能怪罪伴侶，甚至出現埋怨等狀況。日本網站「占TV」近日列出容易由愛生恨的星座排行榜，最後一名水瓶座非常樂觀，把每一段感情都視為成長的肥料，第一名天蠍座則是用情太深，一旦分手就會記恨一輩子。

第12名、水瓶座

水瓶座看待情感很樂觀，無論單相思、分手，對於他們而言，都是一段回憶，就算對方劈腿或做了糟糕的事情，仍被視為成長的機會。

第11名、雙子座

雙子座個性很現實，對於感情不執著，認為兩人若是走不下去，早點分手是最好的選擇，不要浪費彼此的時間。

第10名、射手座

射手座非常多情，就算與愛人分手了，難過的時間也不長，很快就會有新對象。

第9名、牡羊座

牡羊座談戀愛時，經常扮演被愛的一方，對於感情付出比較少，分手後從未覺得吃虧，自然也不太會怨恨對方。

第8名、獅子座

獅子座抱持積極向上的心態，認為記恨是消極的做法，所以分手後，他們完全不在乎對方過得好還是壞。

第7名、天秤座

天秤座很注重外表，性格嚴以律己，當愛人條件不符合期望，就會感到失望，對於感情幻滅，甚至轉變成憤怒，覺得時間被白白浪費。

第6名、處女座

處女座很需要別人的支持，更希望戀人能永遠站在自己這邊，因此遇到意見分歧的狀況時，他們會感覺失望，甚至懷疑對方不愛自己，感到格外憤怒。

第5名、巨蟹座

巨蟹座的忌妒心強，一旦伴侶出現外遇跡象，就會繃緊神經，試圖找到證據，絕對不會原諒對方，甚至產生報復心態。

第4名、雙魚座

雙魚座心思細膩，心情起伏大，容易因愛人的一句話或微不足道小事，就會感到受傷或生氣，成為兩人的吵架導火線。

第3名、摩羯座

摩羯座做事很認真，看待感情也是如此，更無法接受說謊，若發現另一半不誠實，就會讓他們感到心寒，心中產生芥蒂，即使過了一段時間，依舊無法信任對方，感情難以修復。

第2名、金牛座

金牛座喜歡穩定的生活，感情若出現問題，會使他們沒有安全感，心情也會大受影響，每天都覺得煩躁，甚至開始怪罪另一半，認為心中的不安是對方造成的。

第1名、天蠍座

天蠍座對感情很執著，愛上了就會付出一切，希望對方眼中只有自己，交往過程確實很甜蜜，不過一旦分手了，執著就會轉變成怨恨，覺得被拋棄了，甚至記恨一輩子。