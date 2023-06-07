國民黨總統參選人侯友宜今與國民黨中常委舉辦便當會。（張薷攝）

國民黨總統參選人侯友宜今與國民黨中常委舉辦便當會，35名中常委僅有19人出席，出席並未過半，不只過去力挺郭台銘的沈智慧未到場，傅崐萁也再次缺席，中常委、國民黨立委謝衣鳯認為，不是所謂的挺郭常委這次不到，而是過往中常委餐敘，就不會是全員到齊。

國民黨今下午將召開例行中常會，中午12時侯友宜和中常委一同在國民黨中央黨部一樓中山廳舉行會前「便當會」，但相較與上周與立院黨團的便當會中，37位立委僅傅崐萁與張育美2人未到，今天便當會總計35位中常委僅19位到場。

謝衣鳯表示，侯友宜沒有參加過中常委餐敘，而過去每個月都會舉辦例行餐會，和今天一樣都不會是全員到齊，謝強調，不是所謂的挺郭常委這次不到，而是過往中常委餐敘，就不會是全員到齊。

謝衣鳳表示，侯友宜與郭台銘之間整合工作，他會盡全力努力，但也許不是用宣傳的方式來努力，所有努力工作在檯面下的，侯都會持續地進行，不會放棄任何機會，來跟郭台銘進行討論溝通，及合作方案，相信給郭侯一點時間，未來一定會努力溝通協調。

謝衣鳳表示，中常會上大家聊的熱絡，很多人也提出意見，以及基層國民黨員的看法，侯友宜也逐一向大家解釋，而過去因為不了解而有些誤會的部分，在後來溝通後，大家都認同只有共同一心努力，才有機會贏得最後勝選，其他都是多餘的。