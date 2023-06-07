根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）發布的市場周報「Commitments of Traders」，標普500指數期貨有17.4%看空，創下2007年9月以來新高。

負責彙編這份周報的投資公司Bespoke表示，自1957年到1958年以來，標普500指數從未從低點花這麼長的時間進入牛市。如此緩慢的爬升速度，讓策略師們對美股後市表現的看法越來紛雜。

有人說這波漲勢集中在某些巨頭或族群，這樣的市場廣度（market breadth）令人擔憂。摩根士丹利投資長Mike Wilson周一在給客戶的報告中表示，雖然今年絕對會有一些個股受惠於人工智慧（AI）方面的支出而加速增長，但隨著營收正在減速，且成本壓力仍然僵固，我們認為這不足以明顯改變周期性的整體獲利趨勢。

包括大摩Wilson在內，一些策略師著眼的是聯準會收緊政策的影響滯後，以及企業獲利可能在下半年下滑，但是讓多頭們堅守立場直到2023年底的理由也在增加。

標普500指數要從10月觸及的低點上漲20%並進入牛市，就要站上4,292.44點。周二該指數小漲10.06點或0.24%，收在4,283.85點。 光是過去一周內，就有4位策略師上修目標價。

BMO Capital Markets首席投資策略師Brian Belski周一在報告中指出，經過今年頭5個月，我們更加清楚看到股市的韌性一直都在。因為今年初市場籠罩著許多不確定性，使我們比過去保守謹慎，但許多人當初警告的「末日」和慘淡前景似乎還不見蹤影。

近來AI題材驅動美股走高。過去一個月來，輝達（Nvidia）股價就飆漲了約35%，微軟、谷歌和臉書母公司Meta今年以來股價亦表現亮眼。而因為種種原因股價已經上漲的特斯拉，也被一些人點名是「AI概念股」。

雖然這波AI行情驚人，但還是有人看好它「未完待續」。

Belski表示，與科技股有關的AI熱是真實存在的，且可能推動許多該領域的個股未來進一步成長，因此，儘管今年來該族群表現極為強勁，但我們認為這樣的動能即使放緩一些，也可能在可預見的未來持續存在。

Evercore ISI股票和投資組合策略部門主管Julian Emmanuel表示，我們已經進入由AI熱潮帶動的「動能市場」（momentum market），盤勢可能變得詭譎多變。這表示Emmanuel周日將標普500指數到年底時的標價從4,150點上修至4,450點可能壓對寶，但也有可能那些放空標普500指數的投資人才是做對了選擇。而無論是哪一個，這都意味著要進入下一輪牛市的路可能並不好走。

Emmanuel在報告中指出，只要記住「別把情緒帶進場」，因為這很可能就像坐上雲霄飛車一樣，有時讓人很興奮、有時讓人很驚恐，這就是所謂的「動能市場」，而情緒是長期投資回報最大的要害，且永遠都是。