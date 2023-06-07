五月營收以區域別來看，北美、歐洲、北亞市場及新興市場均為雙位數增長，單月營收分別年增22%、18%、13%及25%；而大陸及台灣市場則為雙位數衰退。事業群而言，各事業體單月表現普遍年減，惟應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)受惠於大型專案出貨挹注，營收表現最佳，年對年大幅成長54%；而嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)也呈個位數年增。

若以累計至五月營收來看，區域表現以歐洲及北亞市場表現最為突出，年對年分別增長12%及16%；北美則維持個位數穩定增長。而大陸市場因整體復甦力道尚未明朗，營收表現仍相對疲弱。各事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)及產業雲暨影像科技事業群(Industrial Could & Video Group，ICVG)表現最為強勁，年對年分別成長16%及14%；工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)則年對年微幅衰退。