民進黨上周爆出多起性騷吃案事件，引發外界討論，總統府資政、小英之友會總會長顏志發被指控性騷擾後原要提告，但昨(6日)晚傳出總統蔡英文出手，顏志發自行撤告並辭去資政一職。前立委郭正亮指出，副總統、民進黨主席賴清德為了救自己，對性平問題會開始「殺無赦」，包括黨職、參選人、顏志發這些大咖都通殺，還會透過新潮流系統影響行政院各部會起來，當事人跟綠營有關的，清大、政大都會開始調查，「一將功成萬骨枯，只好踏在犯錯同志的屍體往上走」。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，顏志發會撤告請辭，是因為感受到來自黨內新潮流的壓力，不是賴清德本人，但應是新潮流有人向蔡英文說「這個打下去就是會是矛盾點」，她才出手請顏志發撤告。

郭正亮認為，賴清德正在走向「殺無赦」的路上，從先前學倫出問題被調查就不准列學歷、更生人不得參選，「他的模式就是通殺模式」，而且賴清德認為這兩件事情上他有得分。

郭正亮形容，賴清德現在就像是法海和尚，權力行使的到就要「殺無赦」，要清除蔡英文任內的業障。郭認為，只要有黨職身分的賴清德就會殺無赦，包括遭控吃案的前副秘書長許嘉恬就直接請辭，20年的黨工林男固也是乖乖離開，接下來就看其他有黨職的會怎麼處理，包括已經被開始調查的立委參選人林飛帆，若有問題也是殺無赦。

郭正亮指出，賴清德已經放話說「不需要大局為重，性平是最大」，接下來民進黨的性平小組會公開透明的處理，因為這件事太嚴重了，賴清德必須要弄出「蔡英文任黨主席7年沒有善於管理，我來清業障」的形象，很快就會從「零容忍」轉向「殺無赦」，只要性平小組認為有問題就通殺，這樣才能救自己。

郭正亮預估，賴清德接下來會先從有政黨身分的通殺，再到顏志發這種大咖也會殺無赦，還會透過新潮流系統叫行政院各部會都動起來殺無赦，像是教育部會動起來，清大、政大等被爆出性騷案的一定會成立性平小組調查。

郭正亮直言，曾犯錯的黨員、參選同志，人頭都會被賴清德借去一用，「一將功成萬骨枯，只好踏在犯錯同志的屍體上往上走」，這沒有辦法，賴清德一定會這樣做。