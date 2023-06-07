雲林縣今年高中職、國中小、幼兒園畢業生1萬0800人，其中每班畢業班有一名縣長獎得主，540多名縣長獎學生將於14日在雲科大禮堂統一受獎，今年縣長獎禮物是一只運動手錶，以符合「雲林運動年」精神。

雲林縣國中畢業典禮排定15日至22日舉行，國小畢典則於17日至22日擇日舉行，獲得縣長獎的學生集中於一天由縣長親自頒獎，今年訂於6月14日在雲林科大雲泰廳頒獎。

去年迄今是雲林縣雲林全民健康運動年，鼓勵運動、重視健康管理，去年縣長獎送運動手環，今年送一只本土製的心率智慧監測運動手錶，有心率監測、血氧飽和度偵測、睡眠監測、多種運動模式、運動軌跡等功能。

教育處表示，今年原本候選的獎品還有背包、保溫瓶、行動電源，運動手錶最受青睞。一名家長表示，運動手錶很實用，可以鼓勵孩子放下手機，多運動更健康。

西螺福興宮為畢業生設置的「太平媽祖獎」今年禮品也相當豐富，有媽祖及文昌帝君加持過的行動電源、儲值300元的媽祖悠遊卡、文昌筆、鵬程萬里金牌一面，共200多名畢業生獲獎。