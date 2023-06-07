綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，去年競選縣議員期間，其樁腳蔡文山以2000元向尤姓女子夫妻買票，嘉義地方法院依違反選罷法判蔡男1年10月徒刑、緩刑4年，尤女4月徒刑、緩刑2年。全案可上訴。

蔡政宜曾因捲入中華職棒假球案入監服刑，2022年九合一選舉參選嘉義縣第4選區（朴子、東石、六腳）縣議員，競選期間樁腳蔡文山為求使蔡政宜當選，以1票1000元向選民買票，遭檢調搜索，選舉投票結果，蔡政宜拿到9496票，以第4選區最高票風光當選，開始從政。

判決書指出，蔡文山於2021年10月間某天下午，在在嘉義縣東石鄉鰲鼓村前往壽天宮的一處路旁，交付2000元現金給同村的選民尤敏，並約定尤女及其李姓丈夫要投票給蔡政宜，尤女當場允諾。

蔡男及尤女被帶到調查站第一時間均否認犯行，後來偵查及法院審理才坦承犯案，但法官考量2人買票、賣票、票數及方式等情節尚非重大，依法判處蔡男有期徒刑1年10月、緩刑4年、判決確定之日起1年內向公庫支付15萬元、褫奪公權4年；尤女有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年，褫奪公權1年。