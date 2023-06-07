此外，今年以來受惠利率周期尾聲及科技產業表現優於預期，科技非投資等級債券漲幅領先其他信用債券，表現亮眼，加上從今年3月開始，股票與債券價格走勢已轉為負相關，債券重回資金避險的工具，科技非投資等級債券後市表現可期。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，科技產業受益於人工智能（AI）議題，股價及企業營運表現在第三季趨勢向上；債券評價上，企業現金流擴增及資本市場籌資的能力提升，使企業不用在高利率的環境下進行債券市場籌資，違約率相對低於其他產業。在基本面穩健及低違約率的支撐下，待聯準會（Fed）暫停升息確立後，科技非投等債信用利差具備收斂的潛力。

此外，統計至6月6日，今年以來美國科技非投資等級債券指數上漲5.7％，優於全球非投資等級債券指數的4.1％，以及美國非投資等級債券指數的4.7％。企業基本面強勁，違約預期仍低，未來如果波動性增加，收益率和利差更具吸引力，將是適合的買進機會，因此樂觀看待科技債後續表現。