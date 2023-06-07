因財報問題遭停止交易、瀕臨下市危機的中福（1435）於上週四（1）召開股東常會，中福小股東組成自救會到場抗議，對於公司花費數百萬頻繁更換會計師、股票被暫停交易等重大問題表達強烈不滿，更痛批董事長陳建無心經營、嚴重侵害兩萬多名小股東的權益。當天到場小股東憤怒控訴「股東會上董事長陳建竟然不斷跳針指責前經營團隊、不敢承諾不會讓公司下市，最後草草散會，也不回答任何問題，根本沒有把股東權益放在眼裡」。中福公司雖然於5月31日發布重訊公告委任新任簽證會計師，然而至今仍未依主管機關要求重編財報、恢復股票交易。

據自救會控訴，中福公司董事會因為在三月底提交有問題的財報，被簽證會計師認定有重大疑義、因而出具「無法表示意見」報告，不僅害中福公司又一次被停止交易，也被主管機關於4月13日勒令必須在20天內重編財報。然而，從主管機關下令要求重編財報至今已經快兩個月，只見中福一再找藉口拖延期限，依然沒有交出合法合規財報，這段期間內原本的簽證會計師德昌聯合會計師事務所竟然也在5月19日宣布「終止委任」，中福缺少簽證會計師的「空窗期」長達近兩週，即便換上新任會計師後也必須重新交接、作業，種種異常情形讓兩萬多名小股東各個人心惶惶。

中福大股東福興公司於發表正式聲明。(福興公司提供)

中福大股東福興公司發表正式聲明。(福興公司提供)

更詭異的是，當小股東在股東常會上詢問董事長陳建「是否保證不會讓公司下市」時，陳建竟然也不願給出任何回應或承諾，導致小股東陷入「下市恐慌」，紛紛指責這樣的作法「太不負責任、根本就是故意要讓中福公司下市、奪產圖謀私利」。

同為中福公司大股東的福興公司於今日發表正式聲明，同時也向中福公司股東揭露陳建等人故意用一紙財報「卡死」中福、不讓中福恢復交易的「作案手法」，讓更多受害的中福股東瞭解事實真相，展開法律行動、維護自身權益。

原來，中福董事長陳建刻意選在股東常會前委託律師發函給福興公司，宣稱中福的簽證會計師－德昌聯合會計師事務所特地要求福興公司必須提供『無保留意見』的會計師簽證報告，不然會計師無法進行簽證。

接著，董事長陳建又在股東常會上，對著台下股東公然指責因為福興公司財報問題，才會導致會計師無法進行中福財報簽證、中福也因此無法恢復交易，讓所有停牌、瀕臨下市的責任看似都落到了大股東福興公司身上。

但事實上，依照商業會計法規定，非公開發行公司的福興公司只需要在六月底前交出自結報表即可，而福興公司早已提前在五月底提供自結報表給中福公司，況且按照現行法規、會計師簽證財務報表規則，根本沒有要求被投資公司一定要提供「無保留意見」查核簽證報告，會計師也能進行財報簽證，而這樣明顯不合法的要求究竟真的是會計師事務所提出，還是陳建等人自行編纂？也是一大疑點。

福興公司為此早已發函給德昌會計師事務所請求確認「是否真的有要求福興要提供『無保留意見』查核簽證報告？」，但德昌聯合會計師事務所收文後至今均未回覆。而福興公司也在上週指派代表出席股東常會，當場詢問陳建董事長「到底是誰要求福興一定要提供『無保留意見』查核簽證報告？法源依據是什麼？」，陳建對此也閃躲不回應、直接當作沒聽見，似乎是在小心翼翼地規避「卡死財報」手法曝光、東窗事發後的法律責任。

福興公司今日發表的聲明清楚指出，中福公司陳建董事長明顯是假藉不實理由，藉故推諉不完成財報重編及會計師查核簽證，導致中福公司迄今無法恢復交易，同時福興公司也將對於中福董事長陳建、總經理陸榮木及簽證會計師事務所涉案人員等人的不法行為提出法律訴追及求償、藉此維護權益，也呼籲主管機關及檢調機關應依法辦理，莫放縱不法行為。

記者從6月2日起多次致電德昌聯合會計師事務所，針對中福委任給福興公司的律師函中表示，是德昌要求福興要交出「111年度經會計師簽證之『無保留意見』查核報告」，德昌才能夠進行查核，希望獲得會計師回應，但是事務所均表示會計師外出，並回覆會請會計師主動聯繫，但均未獲得回應。