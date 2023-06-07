警政署長黃明昭7日帶領刑事局長李西河、督察室主任顏旺盛等重要幹部，到新竹縣警局視察並召開視導座談會議，針對「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐工作」等重點工作提示，並頒團體慰勉金給縣警局，日前偵破詐騙集團機房的橫山分局偵查隊個案慰勉金，勉勵辦案同仁的辛勞。

黃明昭表示，要建構警民夥伴關係，讓民眾成為警勤區的眼睛，透過社區警政，共同解決犯罪問題，且要持續建立友善通報網，針對轄區特性因地制宜，仔細挖掘社區治安死角，積極參與社區活動，隨時掌握地方情資。

此外，為因應刑事掃黑專責編組人員情資蒐報、約制幫派等工作，透過修正警察人員與特定對象接觸交往規定，讓掃黑專責隊成員能夠免除被標籤化，以貼近實務運作情形及符合保密考量。

黃明昭強調，掃蕩黑幫及打擊詐欺仍是當前重點工作，針對少年加入幫派，少年隊須持續發揮功能，透過建立高關懷名單挖掘曝險少年，並結合社政及教育單位實施查訪輔導，防制少年參加幫派活動。

縣警局表示，透過全面清查幫派可能寄生行業，包含轄區當鋪21家、中古車行44家、人力派遣33家、資產公司28家，以威力臨檢結合縣府相關單位實施聯合稽查，針對不法情事函請相關單位裁罰，以切斷幫派經濟命脈，迄今利用第三方警政裁罰5處，其中1家美學會館已遭勒令歇業。

縣警並指將落實警風紀要求，清除社區治安死角、全力掃蕩黑幫、打擊詐欺犯罪、查緝非法槍械、溯源追查不法勢力、防制幫派吸收少年，盡全力守護民眾生命財產安全，讓新竹縣成為一個安全宜居的幸福城市。