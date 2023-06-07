YouTuber「勾起你心中的惡」，本名陳昱瑋，2021年在IG限時動態上，說老闆告訴他，下午2點記者會公布新增確診人數333人，不過實際確診人數是490人，等到下午指揮中心真的公布333例，他認為，實際確診人數有遭到「蓋牌」，貼文「你們這些上位者在說謊啊」被控嚴重特殊傳染性防治及紓困振興特別條例，但檢察官認為，確有校正回歸，「勾惡」所稱的人數490人也低於5月28日的533人，未提高人數造成大眾恐慌，予以不起訴。

陳男在YouTube網站影片化裝小丑，貼文「我們老闆早上說記者們跟他說490，然後11點多的時候老闆收到們朋友傳話給他的訊息，『剛剛聽朋友說今天會報新增333例』，結果今天果然報確認333，對話截圖是早上11：17指揮中心公告是下午兩點，也就是說準確說中333，那更證明了實際數字是490，你們這些上位者再說謊啊，歡迎分享幫高調」被控散布不實訊息。

陳則稱，在南投的朋友恐中得知，通報確診後，卻在隔天沒看到南投有顯現出來，指揮中心公佈確診人數是「0」，代表有確診者未被納入人數，而經指揮中心校正回歸，5月22日、23日、24日、28日變更為406人、441人、476人、533人。

處分書指出，陳稱確診人數為490人，卻有確診者並未納入新增人數，而病例人數也介入校正回歸後的範圍內，低於最高的533人，並未損害公眾或他人的行為，主觀上並未散布不實消息，處分不起訴。