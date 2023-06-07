新北市立陶瓷博物館宣布本月10日起至10月10日，將免費開放藝術園區戲水池，戲水池旁的柴燒窯烤麵包也將同步開張，現場有現烤的蔓越莓核桃、鳳梨核桃、桂圓核桃等歐式麵包。（蔡雯如攝）

夏季來臨，民眾都陸續尋找避暑勝地，新北市立陶瓷博物館宣布本月10日起至10月10日，將免費開放藝術園區戲水池，每周三至周日9時30分至17時，假日則延長至18時，讓孩童盡情遊玩，戲水池旁的柴燒窯烤麵包也將同步開張，現場有現烤的蔓越莓核桃、鳳梨核桃、桂圓核桃等歐式麵包，滿足饕客味蕾，假日還有陶藝師示範表演傳統製陶技法「腳踢轆轤」，讓民眾感受不一樣的夏日時光。

陶博館長張啟文表示，陶瓷藝術園區水廣場是運用陶瓷產品與生活結合的場域，每年夏季更是親子休閒勝地，內有戲水池、兒童遊戲沙坑區、貼心方便的沖洗區、淋浴間，周邊還有現烤的柴燒窯烤麵包、草坪野餐區及室內小陶窩親子休閒區，另外，陶藝師詹國祥假日期間還會現場表演傳統製陶技法「腳踢轆轤」。

陶博館指出，不少民眾都發現戲水池底一格格小小、深淺2種色階交錯裝飾，在光波折射下呈現出不同水感，而這些裝飾其實就是鶯歌特色「馬賽克」，馬賽克平滑易於清潔的特點，也使水池容易維持清潔。

此外，陶博館陶瓷藝術園區有許多來自全球駐村陶藝家的大型裝置藝術品及各種窯體，全台唯一由2萬顆彩色陶球打造的《許願糖果牆》，已成為熱門網美打卡景點；座落許願糖果牆後方《遠得要命藝術廁所》像是一間充滿驚喜的小型美術館；波蘭陶藝家《台灣孩子們》則用鮮艷色彩傳達出台灣小朋友在雨天穿著雨衣、雨鞋的可愛模樣；誇張版的《搶攻諾曼地冰淇淋》、放大1000倍的《地毯》也像是陶藝秘境。

陶博館表示，館方每逢假日下午4時有專人定時導覽，讓民眾認識更多關於作者、作品的故事，民眾可提早於1樓服務台登記，也呼籲民眾戲水時注意自身安全，幼兒玩水時須大人全程陪同，避免孩童在池畔中攀爬奔跑或推擠，也不可乘坐或重壓池內陶瓷球體。