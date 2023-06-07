南韓饒舌歌手BIG Naughty(本名：徐東鉉)過往參加知名饒舌節目《show me the money》第八季後，獲得不少粉絲關注。不過，他4日出席音樂節時，台上嗨唱到一半突離開舞台，讓現場民眾疑惑，而今（7日）後台影片曝光，他竟是去找女友親熱，不敬業的態度遭到網友砲轟，即便他事後出面道歉，風波仍持續延燒。

BIG Naughty日前參加在首爾舉辦的「Tone & Music Festival 2023」音樂節活動，不過當他在台上熱情嗨唱到一半時，竟隨著音樂節拍跑到後台，消失在舞台上，雖然事隔30秒後便重返舞台，但此舉仍讓不少粉絲看的相當疑惑。而今後台的畫面在網路上曝光，他竟是去找在後台的女友「親吻」，讓不少網友看得傻眼，更因他不敬業的工作態度，引發一陣抨擊聲浪。

노래는 여친 위한 노래야 무대도 아직 안끝나고 여친랑 뽀뽀하러 갔어 팬들이 바보처럼 널 기다렸음 리얼 ㄹㅈㄷ무대#BIGNaughty #빅나티 #서동현 pic.twitter.com/Am4i8I6Dxm — zzzz0822cb (@dyhu66688) June 5, 2023

對此，BIG Naughty 7日在直播中提及有關自己的爭議，並反覆向粉絲道歉，「我在音樂節上，有過輕率的行為，對不起，但我卻沒有想要輕視工作的心。因為什麼都不回應太卑鄙了，所以透過這種方式和大家致歉。」而截至目前，其所屬經紀公司H1GHR MUSIC僅低調回應：「確認中。」

Genuinely a big fuck you to all the fans especially the K fans who have been attacking big naughty for having a girlfriend/ kissing her and making HIM feel guilty so he went on live and apologised. If he stops being comfortable with us I'm blaming YOU MFS.pic.twitter.com/cHeryRhxCc — yedam's gf su ☆ (@prodyedami) June 6, 2023

消息曝光後，在韓網上引發討論，即使BIG Naughty在直播中道歉後，話題仍持續延燒，在韓網論壇《theqoo》上也有不少人抨擊他的舉動，留言：「不管你怎麼說，你工作的時候跑去親吻你的女朋友，問題的本質就是你的專業性一塌糊塗」、「行動和思想有區別？難道你在唱歌時，身體不受你控制的動了？」