2013年由杰立餐飲創立的「開丼」至今已經營逾十年，號稱地表最強燒肉丼，以如山高之燒肉吸引食客目光，目前全台灣共有11家門市，主要座落於全台各大百貨、賣場，為全台門市最多的平價燒肉丼品牌。

據市場調查統計，台灣燒肉市場年產值逾150億元，胡同燒肉經營台灣中高端燒肉市場多年，已打出一定口碑。且據Daily View統計，胡同燒肉近期占據台灣品牌燒肉聲量前十名，在台灣競爭激烈的燒肉市場占有一席之地，擁有穩定的消費客源。

為擴大營運規模，橘焱胡同董事會今日決議，由子公司同賞宴斥資5000萬元，向杰立餐飲取得「開丼」商標及店舖等資產。同賞宴為橘焱胡同4月中設立的全資子公司，額定資本額5000萬元，目前實收資本額3000萬元，預計6月中下旬增資至5000萬元。

橘焱胡同表示，集團看好後疫情時代餐飲市場發展，將透過垂直、橫向品牌整合，延伸集團多元化客群。此次收購「開丼」可將市場往下延伸到平價燒肉丼市場，結合集團優異原料與服務，搭配開丼年輕化行銷模式，讓燒肉成為消費者日常可享用的美食。

據了解，「開丼」年營收約1.8～2億元，今年前4月單月自結營收約1500～2000萬元。橘焱胡同此次收購取得「開丼」品牌，可望為整體營運增添成長動能。

展望2023年，橘焱胡同除將針對既有品牌積極拓點、持續代理海外新品牌回台設點、透過併購方式增加品牌數量等三大策略方向外，也持續發展跨業態、通路的聯名餐飲、空廚、線上商城及海外市場布局，增加集團營收與獲利成長動能。

橘焱胡同2022年合併營收6.8億元、年增8.66％，受惠業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利0.1億元、年增達18.17％，創歷史次高，每股盈餘（EPS）0.8元。董事會決議擬配發每股現金股利0.6元，盈餘配發率75％。公司將於6月26日召開股東常會。