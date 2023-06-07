韓國舞蹈教母安銀美作品《千禧之龍》將在台演出，這部作品以「千禧世代」為主題，邀請六位來自日本、印尼、南韓、馬來西亞、台灣，皆出生於2000年屬龍的舞者，以各自的傳統舞蹈出發，在舞台上述說各自對未來的樣貌。

安銀美為尋找2000年出生屬龍的舞者走訪亞洲許多國家，希望能進一步了解時下年輕人的生活模式，過程中一度因疫情關係無法造訪越南及台灣，改用網路徵選方式進行，她表示，「成為舞者的過程漫長且辛苦，需要相當的努力與訓練，有毅力與熱情才能克服難關，所以盡可能尋找具有開創未來，擁有「立命力量」（意為：將命運掌握在自己手上的力量）的舞者。」

參與演出的台灣舞者周冠廷，目前為街舞舞者，現年23歲，因熱愛跳舞，從大學開始就到舞蹈教室學習現代舞、芭蕾舞以及民俗舞蹈，對於能被選上參與2020年《千禧之龍》計畫感到非常開心，更提到在全球疫情最嚴峻的時候，還能以這樣的合作方式與安銀美舞團跨國演出，感到非常不可思議。徵選至今過了三年，安銀美仍然會關注周冠廷的動態，她表示每次看到都覺得自己選對人了。

《千禧之龍》的舞台運用大量鋁製排煙管，也把排煙管作為舞者帽子、手腳的延伸，銀色的外觀有著似未來的科幻感。六位舞者透過舞台前緣的紗幕投影，與舞台上的舞者共舞，同時也會以口白的方式闡述自己為何學舞、舞蹈對於自身的意義等，舉手投足間還可以看見歌舞伎、薩滿舞、Joget、卡達克以及倥舞等亞洲國家傳統舞蹈的影子，將傳統創新發揮的淋漓盡致，挑戰觀眾對於「龍」的既定想像。

安銀美的舞蹈作品多以社會中的不同群體為創作主題，如2019年曾來台演出的《南韓跳，北韓舞》以及《跳舞阿嬤》，傳達舞蹈是跨越國籍、世代與文化的交流媒介。

《千禧之龍》是巴黎市立劇院於2018年邀請安銀美創作的作品，主要探討千禧年出生的舞者們在歷經二十年的成長後，如何看待整體現況以及未來的世界？舞作的呈現方式彰顯了科技世代的精神，盧森堡時報曾讚譽，「《千禧之龍》猶如K-POP遇到歌舞伎，Z世代舞者融合現代和傳統舞蹈，從燈光、音樂、不停歇地舞動與浮空投影引起全場騷動。」演出將於6月10日、11日在高雄衛武營戲劇院登場。