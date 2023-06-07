韓國男團SF9年初剛來台舉辦線下專輯簽售會，5位成員達淵、朱豪、柳太陽、輝映、澯熙不到半年又宣布將在7月16日來台演出，第一時間得知行程確認，朱豪與太陽立刻向台灣Fantasy（官方粉絲名）遞出邀請：「Fantasy我們有信守承諾！所以當天大家一定要一個都不能少，我們等著你們喔！」

SF9在2016年10月出道，9位成員除了唱跳外，也橫跨各領域，因為仁誠、永彬正在當兵，路雲目前忙拍和曹寶兒主演的Netflix新劇《這戀愛是不可抗力》，由達淵、朱豪、太陽、輝映、澯熙5人體制活動，他們日前除了出席「G-KPOP CONCERT」，也前往澳洲舉辦FAN-CON，達淵日前也接下網劇《我X般的二十歲》、朱豪演出BL劇《STARSTRUCK》、柳太陽加盟音樂歌舞劇《DREAM HIGH》、澯熙也將投入拍攝電影《有方法的演技》拍攝。

「2023 SF9 FAN-CON：ONE DAY PROJECT OF9-Target NO.886 in TAIPEI」將於7月16日晚間6點在TICC台北國際會議中心舉辦，更多活動詳情請上華藝娛樂方臉書查詢。