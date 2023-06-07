丁女PO網找尋遭竊車牌，幸好警方很快幫她把車牌找回。（翻攝丁女臉書／孫英哲彰化傳真）

擁有Lexus百萬名車的丁姓女子昨天開車到彰化市上班時，被同事恭喜她換新車，她一頭霧水，查看赫然發現車牌遭到更換，報警才知其車牌遭竊，車子懸掛的竟是贓車車牌，讓她嚇得差點當場昏倒，幸好警方不久後即逮捕竊賊，並找回車牌，警方高效率查案，讓她鬆了一口氣。

丁女昨天上午駕駛新車價逾140萬元的LEXUS US200上班，停好車後，同事劈頭就恭喜她「換新車哦」，她當下感到訥悶回說「換甚麼新車，這是我的車啊」，結果當她走到車頭一看當下驚呆了，赫然發現車牌號碼竟然不一樣，走到車尾看，發現車牌也被換，嚇得她立即向彰化警分局民族路派出所報案。

警方隨即展開追查，發現懸掛丁女車輛車牌的車子出現在員林市，該車與丁女同款，順利將竊賊劉姓男子逮捕到案，也追回丁女的車牌。

警方的高效率查案讓丁女終於鬆了一口氣，她一直擔心歹徒會到處作案。丁女說，她車子停放在路邊，可能是三更半夜時被偷換車牌，直到早上上班到公司地下室停車時被同事「恭喜」，才知大事不妙，還好車牌很快就找回來了。

警方指出，竊賊劉男先是在上月於彰化縣埔鹽鄉竊取1輛Lexus US200白色外型的休旅車，昨天凌晨再到彰化縣大村鄉路邊找到1輛與贓車車款、車色、外型一模一樣的休旅車，並將贓車上的前後車牌拔下，與路邊同款型號的休旅車車牌對調。