為協助高雄漁民強化養殖技術、防災因應及鼓勵節能養殖，高雄市海洋局攜手在地的高雄科技大學辦理養殖經營管理講座，業者反應熱烈，覺得養殖技術也要與時俱進。學者在會中推廣零用藥養殖，盼能增加台灣的水產品競爭力。

海洋局與高雄科技大學於6月6日在彌陀區漁會舉辦友善與節能養殖技術講座，並結合漁業署委託中華民國養殖漁業發展協會推動補助具變頻節能效益的增氧機、發電機及鼓風機等小型漁機具設備補助方案，教導漁民如何實際應用在養殖管理上，現場漁民朋友反應相當熱烈。

養殖經營講習會由高科大水產養殖系教授鄭安倉及副教授莊翔傑講授友善與節能養殖技術，並分享寒流來襲時如何運用小型漁機具，像是鼓風機設備在越冬管理技術。現場也邀請獲得養殖漁業發展協會遴選合格廠商展示養殖漁機具設備提供漁民參考。

鄭安倉在會中也推廣零用藥養殖的觀念，希望未來台灣的養殖業者能達到高標零用藥的標準，加強台灣水產品對大陸的競爭力。

來自永安區的蘇姓漁民說，市府近年來照顧漁民，例如去年石斑魚產銷受阻，養殖業主販售石斑魚可獲得每公斤補助20元，補助上限300噸，以及相關養殖技術推動等，讓漁民也能學習相關知識。

海洋局表示，高雄市長陳其邁非常重視養殖漁民輔導，市府會當漁民的後盾。