6旬女偷烤肉飯遭保全逮現行，詭辯「弟弟女友叫我來吃」。

68歲有多次竊取餐點的鄭姓女子，5日中午大剌剌走進康定路某大樓，將外送架上的2盒烤肉飯拿走，保全攔下她質問時，她還故作鎮定，表示是弟弟的女友通知她來拿走、吃掉的，警方到場查後，還查出她日前才剛偷走別人掛在機車上的豆腐，到處亂拿亂偷吃。
警方指出，鄭女5日中午12時走進康定路某大樓，直接取走外送架上的2盒價值200元的烤肉飯，接著轉身離開，因不是住戶且行跡可疑，被保全當場叫住盤問。
鄭女此時十分鎮定，表示是弟弟的女友剛才打給她，說因為臨時有事，所以要她來把東西拿走、吃掉，強調「這不是偷的！」
保全後來聯繫訂餐住戶，對方表示根本不認識鄭女，隨即通報警方前來將鄭女逮捕並帶回警局。
警方指出，鄭女之前就有多次偷人食物的紀錄，日前就曾在中正區看到1部機車上掛著豆腐，順手牽羊將它拿走，也曾假裝住戶擅闖大樓，趁人不注意時取走外賣餐點，警訊後依竊盜罪將她送辦。
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