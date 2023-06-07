分析師認為，日經指數經過前1個交易日大漲後，市場不再追高，基於落袋為安心理下，開始拋售股票。還有，在9日期貨以及選擇權結算以前，投資人偏向出脫持股壓低價格。

晶片相關類股領跌，東京威力科創以及愛德萬測試分別大跌4.18%以及3.79%。瑞薩電子也大跌3.92%，是日經中表現較差的。至於空調製造商大金工業大跌4.4%，快時尚成衣大廠迅銷也跌2.13%。不過，家電製造業者夏普逆勢大漲3.2%，是日經指數中表現位於比較前段班的。