在這個全球第2大經濟體的南方地區，電力需求在5月下旬就已達到高峰期，時間點要比去年提前1個月。至於北方的北京，7日將可出現攝氏37度高溫。上周，上海才剛打破150年以來，氣溫最高的5月天記錄。

天氣過熱讓人類不舒服外，對許多動物來說生命也受到威脅。根據大陸媒體報導，江蘇省已有數百頭豬隻熱死。因水溫過熱，廣西魚塭也看見不少魚肚翻白的現象。四川的天氣太熱，供食用的兔子歉收，讓當地人愛不釋手的麻辣兔頭售價一度狂飆。

一年4季的天候，其實有一定運行規律，夏天這麼早就這麼熱，其實是不太正常的。不過，大自然環境遭到破壞之下，天氣異常也就愈來愈常見。對中國大陸最重要的稻米產區長江流域周邊而言，2022年就發生過嚴重缺水事件。

此外，乾旱的天候也影響到水力發電功效，中國大陸部分區域的工業作業被迫暫停好幾個月。同時，廣東天氣過熱，大陸一些液化天然氣（LNG）進口業者，乾脆直接利用現貨市場，只希望趕緊出脫手上存貨。

所幸，中國大陸尚未發生大規模停電事故。白天溫度太高，民眾改成晚上出門，各大小夜市摩肩擦踵，啤酒數量也隨氣溫愈來愈高，賣相愈來愈好。外送平台大廠美團統計，上周冰淇淋銷售量用月增44%。同時，冷氣的銷售成績也比去年狂增95%。

除了中國大陸外，南亞與東南亞也是蒙受天氣過熱之苦。越南正在經歷有史以來最嚴重的電力短缺階段，因為高氣溫讓煤炭更顯得供應量不足、水庫一片乾枯，以及舊發電廠又發生故障無法正常使用。6日，越南工業區輪流停電，住宅區沒電用的時間更長，且發生在晚上。

也正在努力解決煤炭不夠用，進而造成停電的孟加拉，本周大部分時間當地學校都停課。同時，因無法開立燃料進口的信用狀之後，孟加拉有座大型燃煤電廠，將一直關閉至6月底。

對緬甸來說，其實從4月開始就飽受停電所擾。主要的原因是，水力發電輸出功率下降，以及天然氣進口量又減少，不僅讓工廠作業大亂，也讓一般家庭沒電用好幾個小時。