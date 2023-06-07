周潤發主動顛覆昔日被神話的形象，展現出回歸人間煙火的現實面。（龍祥提供）

周潤發（發哥）自《無雙》後，暌違5年回歸大銀幕之作《別叫我“賭神”》，再次與「賭神」結緣，34年前他飾演的「賭神」高進橫空出世，掀起了香江賭片狂潮，成為他經典的銀幕形象之一。如今再度重返賭途，卻是帶來極具顛覆感的角色，令觀眾十分好奇他將如何詮釋另一種面向的「新賭神」。

在《別叫我“賭神”》裡，周潤發主動顛覆昔日被神話的形象，展現出回歸人間煙火的現實面，他表示：「我在戲裡演的是一個賭徒，現實裡我知道很多人都好賭，但賭錢的意義真的不大。」發哥透露雖然自己演過《賭神》，但這次新作希望讓更多人知道，生命中有很多事比賭錢更重要。

片名也意義深長，編劇莊文強表示，吳光輝是為發哥量身打造的角色，大家能從他身上看到《賭神》高進，同時還有《阿郎的故事》中的阿郎，甚至是《英雄本色》小馬哥的影子，但與此同時他又是一個全新的角色，從一個妄想做賭神的好賭之徒，到後來為了兒子決定改變自己，走出失敗的賭局，去迎接全新的挑戰，這一刻他就是他自己了。

從影近50年向來敬業的發哥，預告中大量追逐的動作戲，都是年近70的他親力親為演出，在一場被債主搧耳光的戲份裡，飾演債主的黃德斌不敢對發哥下手，周潤發見狀親自示範如何狠狠地「打自己臉」，並為了達到最佳效果反復拍攝多次，每下都是掌掌到肉，其敬業態度讓現場工作人員鼓掌致敬，也讓黃德斌感歎表示：「他（周潤發）可以讓大家一起在沒有壓力的情況下完成工作」。

《別叫我”賭神”》講述吊兒郎當的「吹水輝」（周潤發 飾）閒來無事就是賭場常客，常在賭桌上輸得身無分文。而他的昔日情人李夕（袁詠儀飾）某日突然出現，要求他照顧「他們」的兒子李陽（柯煒林飾）1個月，並奉上訂金5萬元，事成之後再加5萬。見錢開眼的吹水輝敷衍了事的接下了褓姆任務，才發現這兒子是自閉症患者。將於6月21日在台上映。