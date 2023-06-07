端午將至，各飯店紛紛推出肉粽禮盒，其中台式的香菇滷肉、港式干貝荷葉是萬年不敗的經典口味，不少業者在開發新品口味外，仍堅守傳統口味，連咖啡連鎖業者85℃今年也推出道地傳香肉粽。

林酒店櫻花蝦干貝荷葉粽，經典美味年年熱賣。（林酒店提供／馮惠宜台中傳真）

端午節推肉粽禮盒是飯店以及餐飲業者必爭之地，台中林酒店主打櫻花蝦干貝荷葉粽禮盒，每盒內含10顆，每顆130克，選用西螺長糯米，搭配東港櫻花蝦、日本珠貝、埔里鈕扣菇，以及台灣本地的豬五花、雞腿肉，拌入主廚獨門調料，再綴以帶有酒香綿密的蛋黃，裹入荷葉內清蒸，滋味豐醇，品嚐時還帶有清雅荷葉香。

台中長榮桂冠酒店推出「端午香粽」，因應環保需求，以可重複使用的保冷環保提袋包裝，今年特別規畫「海軍藍」及「胭脂粉」兩款設計，風格簡約現代別具特色。（台中長榮桂冠酒店提供／馮惠宜台中傳真）

而台中長榮桂冠酒店有多款暢銷肉粽，如經典台鮑粽、羅漢香素粽、麻油雞米糕粽，今年還有三款全新口味，分別為干貝芋香燒肉粽及榴槤甜心粽，另還有迷你款的鳳梨冰芯粽，每顆單價從55元至220元不等。

台中福華老饕粽饗禮盒，內含6入經典荷葉粽，米飯與餡料交織融合的古早味，緊緊抓住顧客味蕾。（台中福華提供／馮惠宜台中傳真）

台中福華大飯店與西螺福興宮聯手出擊，推出老饕粽饗、馨饗素粽兩款端粽禮盒，前者內含6入老饕經典荷葉粽，後者含4入栗香金筍香椿粽和2入仙芋棗心養生粽，有鹹有甜，友善素食者，且購禮盒即贈西螺福興宮文武財神錢母。

特別的是一向只賣咖啡飲品和甜點烘焙的85℃，今年也推出道地傳香肉粽，由國寶級師傅王振癸監製，精選台南後壁鄉的圓糯米，清洗浸泡特調醬汁一天後先蒸煮，再搭配傳統肉粽四大天王花生、菜脯、鹹蛋黃、五花三層豬肉，還有整朵的台灣嚴選香菇，佐以蝦米拌炒入味，糯米口感Ｑ彈、香味四溢。