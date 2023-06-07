日前台灣人被誘騙到柬埔寨強迫從事詐騙，下場悽慘引起社會譁然，新北市警方近期卻發現多名香港人來台充當詐團車手被捕。經查，自今年3月底迄今，新北市包括現行犯逮捕、羈押中借訊已有9名香港人涉案，涉案港人均稱被招募來台旅遊兼打工，機票及食宿全免，不知是參與詐騙。新北市刑警大隊技正廖睿辰分析，詐團利用港人停留台灣時間短暫，易形成警方追查斷點。

新北警方統計，自3月底起香港人擔任車手案件包括三重分局1件、蘆洲分局1件、樹林分局3件、新莊分局1件、海山分局3件。據多名涉案港人供稱，約於今年3月間，經由友人介紹或從社群網站獲悉來台旅遊兼打工機會，聯繫後對方告知來回機票、食宿全包，工作方面僅需幫客戶領錢，完全不知是從事詐騙，被警方逮捕才知觸犯台灣法律。

據了解，涉案港人均持30天觀光簽證入台，由詐騙集團安排旅館住宿，並接受指揮到全台各地ATM提領現金，有每日3000元或每日總提領金額0.5％等計酬方式，但所有酬勞須待離台返港後再一次結清。

廖睿辰表示，香港籍車手4、5月有明顯增加趨勢，除了新北市，台北市、桃園市、台中市等也都出現案例，分析可能原因，包括近期政府全力打擊詐騙，訊息廣為人知，造成車手不易招募，人手短缺；但主要原因研判是詐騙集團利用港籍車手在台僅短暫停留30天，一旦離台，即造成警方溯源追查上游的斷點。

廖睿辰強調，由於涉案港人在台居無定所，且都已訂好離台返港機票，若遭檢警查獲，恐都將難逃遭到羈押的下場，呼籲民眾多向香港親友提醒，勿受詐騙集團誘騙，來台從事不法而身陷囹圄。