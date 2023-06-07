時序已進入6月，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖屬鼠、兔、蛇、馬、牛在2023下半年需特別小心意外災難發生，其中生肖鼠容易出現簽訂合約及官非等麻煩事纏身；生肖兔為本命年做事容易被捷足先登；生肖蛇行事受阻礙，而且容易犯小人需注意自身言行；生肖牛則是人際關係較為不順。

▍生肖鼠

生肖鼠在2023為刑太歲之年，近期意外風波多需更加謹慎小心，尤其在簽訂合約或是和他人交涉等事務上要多加仔細，因此此年很容易出現合約糾紛或是惹上官非麻煩。下半年運勢雖有些下降，但他們若能保持積極心態，與他人友善交往，多釋放善意，就可為自己抵擋災禍，提升好運。

▍生肖兔

生肖兔在2023為本命年，下半年做任何事容易被捷足先登，例如，好不容易遇到喜歡的人，卻得和強勢競爭者同台爭取；本以為工作案件只要順利完成，就能獲升職加薪的機會，卻發現別人已經搶先一步。好在有吉星歲駕的加持，7月後麻煩和負擔將會減少，也可趁這個時機儲備精力，等待良好的機會到來，再進行逆轉反攻。

▍生肖蛇

生肖蛇在2023為害太歲的一年，不只上半年不順，下半年也是行事多有阻滯，尤其會發生在新開展的事務上，例如接手新的工作案件、擴展新的人脈資源等情況時，較容易遇到掣肘之難。下半年易犯小人，須多注意自身言行，千萬不可在背後議論他人，否則容易惹禍上身。

▍生肖馬

生肖馬在2023下半年有隱藏的危機，平時細節之處若做不到位，須得當心將會為自己帶來麻煩，之前的積怨也容易在這半年爆發出來，需注意禍從口出，尤其是和新結識的、交情不夠的人說話更需有所保留，多委婉少禍害。此年待人處事遵守規矩，多幫助別人，可為自己累積善緣，避開禍害，行事更順利。

▍生肖牛

生肖牛在2023下半年人際關係方面較為不順，容易得罪周圍人引來麻煩。多些圓融、感恩，仇人可成貴人。另外也要謹防爛桃花來到身邊騙吃騙喝，尤其是對於在農曆8月遇到的異性需提高警惕。若是由親友介紹的異性，則容易帶來愛情好消息，可多參與聚會和相親。