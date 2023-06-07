法務部長蔡清祥。（陳志賢攝）

美國有線電視新聞網(CNN)日前評論台灣汽機車不禮讓行人，猶如「行人地獄」，法務部行政執行署署長黃玉垣7日表示，為擺脫「行人地獄」惡名，執行署已要求全國13個分署落實「加強執行未停讓行人罰鍰專案」，統計至今年5月止，有1814件逾期未繳罰鍰的案件將優先嚴格執行。

據了解，這1814案集中在六都，以南部為多，其中以高雄市最多案。

行政執行署署長黃玉垣說，道路交通安全處罰條例修法，今年4月已通過將處罰汽機車「未停讓行人案」的罰鍰從3600元提高為6000元，新法將在7月1日上路。

以5月1日到20日為例，全國警察機關就「未停讓行人案」開出罰單高達10萬8000張。

執行署統計，修法前，經裁決確定移送全國13個執行分署執行的案件，截至5月31日為止還有1814件未結。

黃玉垣表示，行政院院會日前在報告中表示道安關乎國人「行」的安全，行政執行署立即成立「加強執行未停讓行人罰鍰專案」，並與交通部公路總局聯手、跨區域合作，建立橫向聯繫機制，日後將就逾期未繳罰鍰案件儘速移送、執行。