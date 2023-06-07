警專7日舉辦40期畢業典禮。（警方提供）

台灣警察專科學校專科班第40期，7日舉行畢業典禮，警專指出，今年畢業學生共計1099人，包括行政警察科625人、刑事警察科70人、交通管理科69人、科技偵查科70人、消防安全科146人、海洋巡防科119人，未來將投入警界、消防及海巡工作，期許為社會治安及民眾生活安全貢獻心力。

畢典由內政部長林右昌主持，由他頒發各教授班成績第一名的獎狀，給31名優秀學生，警政署長黃明昭、消防署長蕭煥章、海巡署艦隊副分署長楊朝卿也出席表達祝福。

林右昌恭喜同學順利完成學業，表示兩年時光有歡笑有淚水，如今苦盡甘來，期許面臨後疫情時代，以及新興犯罪層出不窮，學員進入職場後，將直接面對嚴峻的考驗，他強調警察、消防、海巡人員，都是安定社會的主要力量，唯有確保民眾生命及財產安全，國家才能穩定地向前邁進。

林右昌強調政府照顧警察的立場，在財政狀況許可下，改善警察工作條件及待遇，5月1日起，警專等院校的伙食費調升25％；近30年沒調整的警勤加給，今年7月1日也將提高15％。

林右昌最後期勉畢業生，成為有素養、紀律和操守的警消海巡人員，他表示社會對執法人員有很大的期待，大家對自己要有比一般人更高的要求，法治、民主及道德的素養，是執法時很重要的準則，秉持著這個態度，在法律的基礎上貫徹這三項能力，相信大家都能成為國家安全的守護者。