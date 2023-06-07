興富發塔吊吊臂上月10日掉落砸中捷軌道，捷運撞上造成1死14傷，台中市議員黃守達7日質疑，目前許多興富發集團的建案還在施工，起造人雖非興富發，但承造的營造廠商就是興富發旗下的公司，批評市府包庇。台中市長盧秀燕說，市府高度重視，會再跨局處研究。

今天市政總質詢，議員黃守達、王立任、張玉嬿及謝志忠聯合質詢指出，位於台灣大道與環中路口的「市政愛悅」起造人雖掛臺億建經，但承造單位仍是興富發集團的金駿營造，至今仍在施工，質疑市府包庇，要求只要是興富發集團的建案，市府都應該列管並進行專案稽查，確保工程安全。

都發局長李正偉說明，針對興富發作為起造人的建案及其子公司臨近捷運沿線工地，已全面勒令停工、全面安檢，需由第三公證單位確認安全無虞，並報都發局同意後，才可繼續施工。

黃守達說明，起造人變更為建經公司是建商與建經公司、地主、銀行簽訂契約，由建經公司來擔任起造人，提升銀行核貸意願，實際上該案仍是興富發集團的建案，市政愛悅去年發生火災，興富發建設也發布相關重訊對外說明，坐實該案是興富發的建案。

黃守達指出，6月2日勞動部專案勞檢興富發所屬30個建案，其中有11案就是台中的案子，連勞動部都掌握得比台中市多，盧市府對工程安全所展現出來的決心根本就是在打假球。

王立任也表示，停工的目的是要追求公安，不只起造人所屬建案要停工，作為承造人的營造廠商工程出問題，也應負起責任一併檢查？請都發局釐清相關權責關係。

李正偉表示，將再釐清興富發子公司的法人責任，對於其子公司未在臨近捷運沿線的工地，也會加強施工查核。法制局長李善植說明，興富發集團內有數個不同公司法人，在法律上均為不同的行為主體，依行政罰法規定，須判斷各別法人有無違反法規，始得加以裁罰，其他仍施工中的建築個案因非該公司施工，市府須進一步查察與認定。