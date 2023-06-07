男星章廣辰拍攝MV出道，在艾怡良〈寂寞無害〉MV中大膽挑戰全裸床戲受到外界關注，跨入影視圈拍攝電視劇《稍息立正我愛你》、《我的男孩》、《想見你》、《華燈初上》等等作品表現不俗，近日章廣辰在社群平台曬出受傷照，並在醫院打卡，讓兩位女神現身留言區關心。

32歲男星章廣辰昨（6日）於社群平台打卡，不過打卡地點卻是新店區醫院，照片中他的左手無名指不自然彎曲，接著用繃帶先固定住，他幽默以醫院諧音寫下「近況耕莘（更新）」，貼文一出曾合作過《華燈初上》的林心如留言關心：「你手怎麼了」，章廣辰回：「戳到籃球，斷了」，一起演出《想見你》的柯佳嬿暖回「take care你的無名指」。

除了更新受傷近況，他也曬出與一群好友相聚的照片，雖然有些模糊，但可以看到男星許光漢、張軒睿等人站在路邊拍照，絲毫沒有明星架子，照片曝光後網友直呼：「謝謝許太又在暗暗地派送粉絲福利！」、「祝早日康復」、「好哀傷的諧音梗」、「最後一張集結了我的愛」、「最後一張也太糊了，但還是帥啦」，也有人推測其康復時間「照片看起來手指韌帶斷裂，我之前是小指斷裂也是一樣，要用一個支架固定，應該要兩個月以上」。

章廣辰過去曾透露有喜歡的人，兩人認識很久，感覺對了就一起生活，沒正式說過在一起，至於女方身份是否為圈內人，他表示「因涉及隱私，可能是也可能不是，介於是與不是之間」。