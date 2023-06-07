「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的籃球生涯回到去年季外的處境，他還在夏季聯盟等待下一紙NBA合約，儘管台灣T1聯盟為他敞開大門，他如果不肯降價，最後的退路就是前往職業摔角WWE聯盟。這其實是一條困難的道路，WWE内容長Triple H指出，許多圈外名人都指望過這條路，但沒幾個人能成功。

霍華德去年前往WWE試訓，他告訴聯盟說：「我不會以籃球員霍華德的身分加入，這對我而言是全新的比賽。我想要加入，我要從他們身上學習，如果可能我想盡己所能成為最好的職業摔角手。」

歷來前往WWE客串的圈外名人多不勝數，包括兩位NBA名人堂球星卡爾馬龍（Karl Malone）、羅德曼（Dennis Rodman）都去WCW打過比賽，馬龍還在周賽節目上場偷襲過敵營的摔角手。不過全職投入成為職業摔角手又是另一回事，Triple H表示許多明星嘗試過WWE，但等到親身經歷擂台的洗禮之後就放棄了。「我聽過太多人說他們很想要加入，這不等於他們願意努力鍛鍊。」

霍華德雖然不具有早年的怪物體能，他的外型和體格仍有很大優勢，重要的是他麥克風技能相當好。霍華德在試訓的時候模仿他兒時的偶像「大男人」沙維吉（Randy Savage）的粗啞嗓音，展現他過人的嘴炮技能，Triple H對此評價非常高，認為霍華德「富有娛樂性」。此外WWE招牌選手的年薪可以達到300萬美元，「大狗」瑞恩斯（Roman Reigns）年收500萬美元，超過霍華德在NBA的老將底薪。