民進黨今召開中常會，對於延燒將近一週的性騷擾及包庇案，會中祕書長許立明公布「性平改善與性騷防治加強方案」草案，黨發言人張志豪轉述黨主席賴清德針對性平事件裁示表示，修改黨內規定，這部分由許立明秘書長、主席室主任周威佑、性平部主任李晏榕，正在進行黨內相關規定的修訂工作，目的就是希望建立一個更友善的性平工作環境。賴清德表示，「黨務主管知情不報，如果查證屬實，一律開除，永不任用」。

據轉述，中常委立委王定宇舉例，軍中都有連坐法，知情不報，主官也要被處份。中常委市議員許淑華認為，要強調外部機制，以自己經歷，處理過相關性平案件，要提醒要有外部機制，才不會性平主任換人時不知道處理。中常委立委蔡易餘則認為，黨該處理的都已經處理。

賴清德指出，從上個禮拜三到今天，本黨接連爆發多起性騷擾及霸凌事件，有的發生在黨中央，有的發生在其他場合。針對發生在中央黨部的部分，黨中央已經籌組調查小組，而且現在也正一案一案的調查，已經有初步的了解，後續也會進入性平委員會的程序。

賴清德說，這些事情，凸顯了民進黨在制度面與人員訓練，還有觀念的不足，無法即時制止錯誤行為、保護被害人、糾舉加害人，並有效補救錯誤的行為所造成的傷害。

賴清德說，這個禮拜以來，民進黨做了三大黨務革新的工作。一是加強通報機制，除了由受害人的單位主管，循黨內的程序來進行以外，現在多加了三項。可以直接跟秘書長直接申訴、性平部主任設立了一個專責信箱，類似黨內的專線電話，而且這個信箱只有性平部的主任可以查閱，以保護當事人的隱私。

他說，第三個是增加外部的機制，設外部的社工支援系統，並與外部心理及法律專家進行保密合作，當同仁隱私及種種考量不願意進行內部通報時，可以透過社工師協助連結資源，諮詢外部心理及法律專家，尋求專業的支持與協助，並且在最自在與安心的情況下，訴說自己遭遇到的性騷擾，或更嚴重的性侵害的事件，而得到保護。

他說，秉持「零容忍」處理原則，任何的申訴一定都會進入性平的程序，只要申訴，透過上訴四個管道，一定會進入性評程序。也就是透過黨內的性平小組先來協助，後續會有外部的性平委員會來協助保護當事人權益的程序。然後在進行的過程當中，被害同仁在內部諮詢的過程中，在經同仁同意的情形下，全程得有一名性平申訴委員會的委員陪伴，或者是心理輔導師來陪伴並協助他。

賴清德強調，黨務主管知情不報，如果查證屬實，一律開除，永不任用，情節嚴重還會移送法辦。也會把這個結果復知給包括在黨部其他單位、地方黨部，或者是在政府單位，甚至公司，民進黨一定會復知這個情況，以追究他的責任，這個是在零容忍的處理原則之下。

至於修改黨內規定，賴清德說，這部分由祕書長、主席室主任、性平部主任，正在進行黨內相關規定的修訂工作，目的就是希望建立一個更友善的性平工作環境。除了三大黨務革新以外，也將進行「性平教育」，黨內的性平教育，他親自參加，黨中央跟地方黨部相關同仁，也通通都要加入這個性平教育。

他表示，此外，就是要修法，建立一個台灣社會性平更友善的工作環境，由行政院提法案，黨團一定會盡速進行修法，希望這一次的性平事件，不僅民進黨改善，也希望用民進黨改善的決心，然後去推動修法，建立全台灣更加性別平等的工作環境。

祕書長許立明於黨務報告「性平改善與性騷防治加強方案」草案指出，民進黨因應近期性平案件，中央黨部提出「性平改善與性騷防治加強方案」草案，今天提出的報告主要是討論的初步方向，並以此草案為基本，未來也會與相關團體、專業人士及基層黨工等「由下而上、由外而內」針對該草案進行對話溝通，在傾聽及凝聚各方意見，讓機制更完善後，未來會明確建立，並提交中常會或中執會中進行通過。

民進黨發言人張志豪表示，這項草案的改善方向，分別為「防治」及「救濟」兩部分雙管齊下，防治策略部分透過書面聲明、行為準則和性平課程，加強本黨主管處理能力、與受雇員工性別意識，從源頭遏止性平案件發生；救濟部分透過新增申訴管道，包含增加外部管道與內部申訴機制，強化申訴方式。另透過明定處理準則（納入申訴委員會外部委員參與申訴救濟流程、明定各階段處理方式），改善性平事件救濟和處理流程。

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