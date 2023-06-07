台電指出，台中電廠將於2025年及2026年各上線1部燃氣機組，取代現有的4部燃煤機組，將「10部燃煤」改為「2氣6煤」的運轉模式，合計將達590萬瓩裝置容量，其中330萬瓩的燃煤機組就必須要有新的燃氣機組來替代，同時要建置足夠的天然氣輸儲設施，方能確保中部地區的用電需求與經濟發展。

台電強調，儘管台中電廠燃氣機組因為台中市政府都審卡關、拖延15個月，但在取得特照後，台電仍加速全力趕工，就是為了讓燃氣機組早一天上線、台中就能早一天減煤，未來台中電廠採取「2氣6煤」運轉模式，空污排放可進一步降為近8,000公噸，比目前排放量再降低近4成。

台電說明，在燃氣機組上線取代燃煤機組之前，台電已經積極透過調度、加裝空污改善設備，讓台中電廠在2016年之後，減少燃煤近600萬噸，空污減排超過6成，甚至自2020年10月起執行「擴大自主減煤計畫」，空污季採7部機運轉，以全廠全年用煤量不超過1,260萬公噸為目標，且已連續3年達標。

台電表示，除了新建燃氣機組、以氣代煤，加速發展綠能，也是擴大減煤的重要助力。台電系統發購電量中，綠能占比在2017年為4.9％，去年增為8.6％，燃煤發電占比則從39.2％，去年降為34.8％。去年底風力發電出力首次突破100萬瓩，風光合計突破600萬瓩，占比超過2成，為冬季空污季燃煤機組進一步減用，提供強而有力的奧援。台電希望社會各界正視台電努力改善空氣品質的成果，同時對能源轉型及能源配比也有正確的認識，共同為穩定供電及改善空污一起努力。