其中受矚目的北斗鎮長選戰，前綠委江昭儀的太太、前議員江熊一楓，民進黨前鎮代、本屆鎮長候選人王東魚都表態將爭取民進黨提名。（本報資料照片）

彰化縣北斗鎮長李玄在因貪污圖利罪上月入獄、彰化市福山里里長上月因病過世，依規定鎮長、里長懸缺要在3個月內辦理補選，彰化縣選委會7日召開委員會決議補選日程，會中通過二項補選投票時程，確定投票日訂於8月5日舉行投票。

彰化縣選舉委員會7日下午3點召開委員會，選委會表示，依地制法規定北斗鎮鎮長李玄在因案解除職務、彰化市福山里里長周文樹於5月8日死亡；二項缺額所遺任期超過2年，鄉鎮市長、村里長去職、死亡應自事實發生日起3個月內完成補選。

選委會說，本次補選務期程為6月12日發布選舉公告、6月29日候選人登記公告、6月29日至7月5日為領表期間、候選人登記7月3日至5日，領表及登記地點為各該公所所在地。

其中受矚目的北斗鎮長選戰，前綠委江昭儀的太太、前議員江熊一楓，民進黨前鎮代、本屆鎮長候選人王東魚都表態將爭取民進黨提名；北斗鎮長李玄在的太太、前北斗鎮長楊麗香也在臉書宣布將參選，強調「不畏強權，勇敢站出來」、「突破困境，為我們的下一代，願鄉親朋友一起攜手向前走」。

楊麗香表示，李玄在任內爭取要將生育津貼從1萬提高到3萬元，需追加預算912萬元，以北斗鎮公所去年歲計盈餘1億4245萬元，提高這些社會福利不成問題，不過屢遭鎮代會否決，因此決定實現李玄在的政策福利，及照顧鄉親的承諾，她決定再站出來。