近期狀態較為低迷的台灣羽球男單選手王子維，在世界羽聯BWF超級750系列泰國公開賽男單首輪，拚戰了68分鐘以15比21、21比14、26比28敗給泰國現今男單一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。

第3局王子維在對手先出現賽末點的情況下，硬將比賽逼進到「丟士」，並以26比25也獲得賽末點，可惜王子維和勝利再度差一口氣，2連敗給目前世界排名第3的昆拉武特。

王子維2023賽季最佳成績是1月印度公開賽16強，從印度大師賽到新加坡公開賽，已經連續8站賽事止步首輪，世界排名落到第28，被目前排在第24的林俊易超越，成為寶島第3男單。

其他台將戰況，男雙盧敬堯／楊博涵12比21、11比21不敵中國大陸任翔宇／譚強，男雙蘇敬恒／葉宏蔚5比21、16比21敗給印尼「小黃人」吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。