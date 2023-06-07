縣府針對中低收入戶或低收入戶推出「弱勢家庭資產累積方案」，協助並媒合竹東鎮民張紅偉參加中國信託慈善基金會信扶專案，讓她成功創業改善家境，順利讓一對兒子完成學業。縣府社會處7日陪同張紅偉和兒子，北上接受該基金會表揚並分享奮鬥故事。

社會處長陳欣怡表示，來自越南的新住民張紅偉，與夫離異後獨自扶養一對兒子，2016年至2018年加入「弱勢家庭資產累積方案」，每月固定儲蓄，縣府也提撥款項，協助她做為教育基金，讓兒子們完成大學學業。

期間，社會處得知她會自製美味的麻糬，便媒合中國信託慈善基金會信扶專案，提供她財務盤整、急難紓困、創業輔導、貸款金流、創業保險等服務，協助她創業，開始在竹東鎮賣起麻糬、紅豆湯、饅頭與手工扯麵。在張紅偉努力打拚下，小店生意蒸蒸日上，也成功改善了家庭生活。

張紅偉感謝縣府及中國信託慈善基金會的幫助與支持，讓她實現當初創業的心願，成功自立脫貧。她也鼓勵要養成儲蓄習慣、學習理財規劃，更要勤奮工作與不斷學習，才能脫離貧窮、自立生活。

縣長楊文科指出，為改善經濟弱勢家庭的生活，縣府除提供經濟、物資協助，更希望他們能自立脫貧，社會處推出的夢想存摺「弱勢家庭資產累積方案」，以資產累積和培力為服務宗旨，輔導列冊弱勢家庭戶內有高中職、大學以上在學子女者，避免落入貧窮循環。

社會處說明「弱勢家庭資產累積方案」每一期為3年，參加者每月需儲蓄1000元至3000元，方案結束後，符合規定者可領取1比1的縣府提撥款。如3年間儲蓄7萬2000元，將可獲得縣府同樣提撥7萬2000元。

這筆存款用作未來理財規畫，不但累積有形資產，還能成就弱勢家庭包括就業、就學、創業、財務管理能力、親職能力、人際互動能力和支持網路等無形資產，協助弱勢家戶跳脫現有困境，自立更生。歡迎符合資格的家戶報名參加翻轉人生，如有相關問題請洽社會處救助及社工科03-5518101＃323