陽明第1季營收369.53億元，歸屬母公司淨利34.01億元，每股盈餘0.97元。各航線中，歐洲占比14％，美國線占比31％，亞洲近洋占比12％，中東、南美、紅海、澳洲、南亞占比17％。杜書勤指出，第1季部分航線的確有小幅虧損，但單季還是獲利，目前美西線在損益兩平以上，美東線則有獲利，截至目前，美國長約合約簽約量是沒有問題，但陽明注重的是履約量。

長約方面，雖然主要合約換約時間點是5月，實際上目前還有合約在談，整體來看目前長約已經簽好符合公司期待的保障貨量，但最後執行結果還是要視市場復甦速度而定。至於目前美西碼頭不算是怠工或罷工，是工會零興派工延誤，非全面性影響，每次勞工談判都會有此狀況，現在只有船期少許延後，影響不大。

近期巴拿馬運河面臨乾旱，陽明指出，巴拿馬運河過去正常通過是15米，目前到6月底是控制13.5米船通過，陽明預估將導致貨載噸數10％，公司將調整貨載結構因應，控制在10％左右，到6月底影響還不大，要看接下來巴拿馬運河狀況。