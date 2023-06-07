鄭光志也點出全球布局的再思量：一、全球製造、地方智慧。二、全球化與在地化的再平衡。三、法規遵循。四、在地關係。而全球化管理的新課題則有:一、供應鏈的建立和重新佈署。二、重要人才的取得和融合。三、分散與更加區域化的協同運作。

和碩董事長童子賢則表示，美中貿易戰已從美國總統川普年代至今已經超過4年，所帶來的影響大家也都已經看到了，台灣廠商的適應能力非常強，再適應新一波的局勢應該也不是問題。

童子賢表示，廠商到墨西哥是要接近市場？還是需要勞動力？這都有各自的原因，有些大型的廠商其實是去接近北美貿易協定所規範的市場，希望在美、加。墨能夠獲得關稅的減免。在中國少子化及工資上漲下，供應商的壓力是提高的，赴墨西哥投資是可以減輕中國單一供應鏈的壓力。

和碩在2020年7月於印度設立子公司，針對此，童子賢表示，目前印度對製造業相當的積極，在4~5年前印度的服務業比較興盛，製造業比較不積極，但自從總理莫迪體會從疫情以後，全球供應鏈的板塊移動，印度政府重新改變態度，對製造業非常的積極，所以台灣的產業對印度的投資也在加大之中。