台片《我和我的賽車老爸》透過台灣影史首次的「拉力賽」主題，刻畫關於親情、友情、勵志與自我救贖的感人故事。不僅找來曾演出《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《月老》等片的「天才童星」陳少卉主演，更邀請到「氣質女星」邵雨薇特別演出陳少卉的班導師，成為最引人注目的「師生搭檔」。

邵雨薇在片中飾演小男主角「冬冬」的班導師「康老師」。角色個性活潑且想法多，充滿正能量看待全世界，對教學充滿熱誠，對任何關於班上學生的問題，都會盡自己所能跟家長溝通。由於冬冬是轉學生，在班上沉默寡言，與其他同學不太互動，甚至還被同儕排擠，讓她花費許多心力給他鼓勵，成為全片最充滿人性光輝的角色之一。透過邵雨薇充滿靈氣且不失幽默的演繹，呈現出角色的愛心、耐心與細心，讓她被導演張書瑋形容是「表現柔美的重要角色」。

對於這次加盟演出，邵雨薇也剖析角色：「是個非常溫暖的人，我相信每個人在求學過程中，一定都有碰到這樣的老師。」她進一步回憶：「我在小學時，就碰過這樣的老師，時常陪我聊當下學校跟家裡碰到的種種問題，讓我備感疼愛與照顧，我覺得這樣的老師是非常棒的。溫暖的老師不僅可以教導他對外的相處，更可以去關心他家庭的部分，我也希望能把這樣巨大的溫暖能量，放在我所飾演的康老師身上，讓她幫助冬冬度過這不簡單的人生變化。」

邵雨薇在開拍前實際前往小學實習，並與小朋友們相處聊天，進而了解現在的小學生是什麼樣子。此外，她在片中為了冬冬的教育問題，必須跟冬冬的父親「大隆」互動，甚至在大隆投入拉力賽車的過程中，一路扮演應援團，陪冬冬一起到比賽現場為大隆加油。邵雨薇還親自走訪花蓮，觀摩拉力賽的實際比賽狀況，「拉力賽對我來說，是2個人一起抓出自由的感覺。我觀察到坐在副駕的人，很多是女朋友或老婆，就是對方最親密、最相信的人。他們會依據這次比賽的路況、氣候等條件評估，進行車輛的改造，讓自己的車表現出最佳的狀態。」

該片也是童星陳少卉演藝生涯首部的主演電影，他雖然小小年紀，不過已經演過許多廣告與MV，曾在《人面魚：紅衣小女孩外傳》飾演「小虎爺」，跟鄭人碩同台飆戲，更在《月老》客串柯震東投胎轉世後的小朋友，一雙水汪汪充滿靈性的大眼睛，讓人過目難忘。這回他飾演的「冬冬」，從小與母親相依為命，一場車禍卻讓他失去母親，之後在社會局安排下，見到了素未謀面的父親「大隆」，卻因為不知道怎麼跟這陌生的父親互動，反而時常跟他頂嘴，在學校的同儕關係也不佳。不過後來遇到英勇又會賽車的「阿駿哥哥」，讓他在阿駿的開導下，開始改變跟大隆的父子關係。

對於有機會演出這部作品，陳少卉坦言：「我本來就很喜歡玩遊樂場的賽車，沒想到能參與拍攝到跟賽車有關的電影，真的非常開心跟幸運，還能跟很多厲害的演員一起演戲。」他也回憶跟共同演出的温昇豪：「戲裡有幾場情緒較重跟拉扯的戲，昇豪爸爸都會很親切地教導我和如何保護自己。」他也稱讚邵雨薇的親切讓他難忘：「等戲時她總是會很親切地跟我聊天說笑，紓解我緊張的情緒，希望大家都能進戲院觀賞。」

《我和我的賽車老爸》將在今年秋天上映，6月28日晚上7點30分於台北電影節搶先進行世界首映，首映會門票將在本週日（11日）中午12點於「OPENTIX兩廳院文化生活」開賣。