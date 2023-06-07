民進黨今中常會民主大聯盟系列演講的第一場，邀請中央研究院院士朱敬一以「台灣的民主還少了些什麼？」為題專案報告，民進黨發言人張志豪轉述朱敬一會中提到，民進黨「民主大聯盟」的形成，這並非利益的結合，而是朝共同目標一起努力。

朱敬一認為，「民主大聯盟」是對內凝聚，必須要關注性別、經濟、階級弱勢者，要特別照顧弱勢者，也要用同理心凝聚社會力量，聆聽聲音、將心比心，理解跟體會對方，而非用自己觀點分析弱勢者處境。

朱敬一強調，作為政治人物，更應該具備真誠關懷同理心，面對議題不應該過於獨斷，也要避免僵硬科層體制，關懷並體會弱勢者。

賴清德聽取報告後裁示，為因應國內外情勢之需要，民進黨目前推出民主大聯盟，希望能夠和社會做更多的連結，而連結的對象，也不應該只是選舉的候選人，而應該要有更多的社會有志之士，大家共同團結合作。所以本黨也從今天開始，推出民主大聯盟系列演講的第一場。

賴清德說，正如朱敬一所說，從事政治工作要有同理心，有同理心才能夠有真正的關懷，將心比心，體會弱勢者的處境與觀點，不是用自己的觀點來分析弱勢者的處境。

他說，朱敬一也強調，「民主的過程應該是凝聚而不是撕裂，我深有同感」。凝聚要先從內部開始，而根本之道就是同理心，因此民進黨未來對於職場、經濟、居住、教育、性別及弱勢照顧等各項社會議題，都應該要有同理心來面對，並研擬政策。

他說，至於當前台灣所面對的中國武力的威脅，不僅黨內要有凝聚、國內要團結、國際更要合作。所以民主大聯盟，不僅包含國內人才、政策、觀念的海納百川，也包含與世界民主國家的緊密合作，透過國際合作的力量，防衛台灣的安全，保障生活方式，提升台灣的民主品質，這個才是真正要去追求的。

賴清德強調，「在民主的道路上，我們會持續前進，展現多元包容的價值，壯大民主大聯盟」。

朱敬一今在會中報告說，民進黨提的民主大聯盟，可能牽涉到人才、政策、思想的凝聚過程。目前看到比較多的是人才跨黨派的尋覓，但如果概念上要走到民主的凝聚，除了人才尋覓，還是有些東西。

他說，自己跟賴清德副總統有提過，其實，「聯盟」就是「凝聚」，絕對不是只是利益結合的偶爾某一次合作，而是應該有個共同目標一起努力。

朱指出，這放在當下情勢也蠻適合的。希望所有從政者可以體會弱勢者觀點，而不是用自己的觀點分析弱勢者的處境。若能將心比心，板塊移動就比較可能。

朱敬一說，廣義來說，性別就是弱勢，其實是社會弱勢的一塊而已。社會弱勢有好多個，性別、職場、財富、階級都有弱勢，甚至教育機會都有弱勢，但都有共通點，就是「我們希望我們對別的弱勢要有同理心，而不只是同情心」。

朱敬一還提醒賴清德，「將來也會面對很多，尤其副總統可能要選舉，會面對很多住宅、托育、學貸、租稅、Covid-19下怎麼幫人解決問題，這都需要一個同理心」。