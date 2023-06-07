雲林縣北港河濱公園因有人餵養流浪狗，成為浪犬聚集處。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港溪北港鎮段，由水利署進行「北港溪魅力河段環境營造」工程，總經費逾億元，原本雜草叢生的河川地變成優美河濱公園，但因有人餵養流浪狗，在此運動休閒的民眾經常遭犬隻追逐甚至咬傷，令人卻步，7日雲林縣動植物防疫所表示有接獲民眾反映，將與餵養人溝通，以降低人犬衝突問題。

北港河濱公園有一大片草皮，堤防兩側樹木扶疏，周邊還有女兒橋、天空廊道、水道頭文化園區等打卡景點，成為遊客的最愛，也是北港鎮民的後花園，上個月北港溪五分車糖鐵復興鐵橋整建工程動工，未來將連結北港溪兩側雲、嘉兩縣，更吸引許多人前往拍照留念。

不過最近有民眾向動植物防疫所反映，指他帶著太太、孩子到河濱公園散步，結果遇上一群流浪狗，5、6隻流浪狗跟在他們後面，嚇得孩子不敢走動，最後只好抱著孩子離開，事後他提供流浪狗相關照片給防疫所，希望防疫所能設法處理。

防疫所則答覆，已派員並委託委外廠商持續誘捕進行處置，惟該處因有愛心人士持續不當餵養造成群聚，又動物保護法並未禁止相關行為，但如有造成相關環境髒亂情事，可逕洽雲林縣環境保護局派員查訪，本所也將跟在地單位持續與餵養人溝通，以降低因法規面導致人犬衝突問題發生。

這名民眾認為，河濱公園的興建就是希望提供一處休閒運動場域，卻因流浪狗而讓人卻步，美意盡失，防疫所礙於法規，也無法有效處理，只能持續與餵養流浪狗的人士溝通，令人感到「人不如狗」。

防疫所所長廖培志指出，流浪狗只要3至5天無人餵養，便會至他處覓食，除了勸導餵養者，還會配合TNVR（誘捕、絕育、疫苗施打、回置）避免持續繁殖，以及落實「寵物登記」制度減少棄養情況。