端午是華人重要文化節慶之一，客家人俗稱為「五月節」，台東縣政府民政處將於6月18日辦理五月節親子客城粽藝DIY活動，其中，親子一起來包粽現場DIY體驗開放30個名額，明天上午10點開放線上報名，額滿即截止，歡迎鄉親組隊踴躍參與。

民政處表示，端午節相傳是為紀念愛國詩人屈原而設立，小時候跟長輩一起包粽子、掛菖蒲、賽龍舟等端午節是不可少的民間習俗。為讓縣民了解客家米食文化及端午節的傳統習俗外，結合客家詩歌分享，同時讓大家認識客家文化，展現客家人歡慶端午的多元活潑樣貌，及客家節慶的歡愉氛圍，共享客家多元文化特色。

民政處長鍾青柏指出，縣府每季將於台東客家學堂辦理客家相關主題活動，將客家學堂打造為台東市客家文化重點場域，凝聚客家向心力，五月節親子客城粽藝DIY於6月18日上午9時開始，系列活動有「親子一起來包粽」、「歡喜扮戲團表演及影片分享」、「客家詩歌分享」等。除了報名參加一起來包粽現場DIY體驗的30組親子外，另現場前50名報到民眾將於活動結束後發放1顆客家肉粽，歡迎大家前往共享美好時光。